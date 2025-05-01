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        Ardahan'da hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Ardahan'da jandarma ekiplerince yapılan hırsızlık operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:30
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        Ardahan'da hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da jandarma ekiplerince yapılan hırsızlık operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonla E.A'yı gözaltına alırken, buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 fişek ve 1 şarjöre el koydu.

        Şüpheli E.A. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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