Ardahan'da hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonla E.A'yı gözaltına alırken, buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 fişek ve 1 şarjöre el koydu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

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