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        Ardahan'da başsavcılık ile üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ardahan Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:49
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        Ardahan'da başsavcılık ile üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ardahan Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, protokolle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak, yeniden suç işlemeleri önlenecek.

        Başsavcı Mehmet Karabulut, kentte denetimli serbestlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal faydanın artırılması açısından protokolün büyük önem taşıdığını belirterek, "Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin tekrar suç işlemesinin önüne geçilmesi için kişisel gelişimlerinin desteklenmesi önceliğimizdir. Üniversitemizle yaptığımız protokol, bu hedefe ulaşmak için atılmış önemli bir adımdır." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğu da protokolün hayırlara vesile olacağına inancın tam olduğunu, emeği geçenlere teşekkür etti.

        İmza törenine, Karabulut ve Emiroğu ile Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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