Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis, karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:59 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis, karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor.

        Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yoğun sis ve yer yer kara dönüştü.

        Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun 2640 rakımlı Sahara mevkisinde, sağanak ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

        Yolun Yaylalar mevkisinde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

        Yetkililer, ilerleyen saatlerde özellikle sisin görüş mesafesini düşürebileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!

        Benzer Haberler

        Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Yazıcı'dan Vali Çiçe...
        Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Yazıcı'dan Vali Çiçe...
        Ardahan Üniversitesinden "kampüste ayı görüldü" uyarısı
        Ardahan Üniversitesinden "kampüste ayı görüldü" uyarısı
        Ardahan'da huzurevi sakinlerinden jandarmaya Anneler Günü ziyareti
        Ardahan'da huzurevi sakinlerinden jandarmaya Anneler Günü ziyareti
        Köpeklerle dalaşıp, halı sahaya giren ayı kamerada
        Köpeklerle dalaşıp, halı sahaya giren ayı kamerada
        Ardahan'da jandarma, kurallara uyan sürücüleri ödüllendirdi
        Ardahan'da jandarma, kurallara uyan sürücüleri ödüllendirdi
        Ardahan'da tabiat parkında çevre temizliği yapıldı
        Ardahan'da tabiat parkında çevre temizliği yapıldı