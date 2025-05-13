Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor

Yolun Yaylalar mevkisinde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yoğun sis ve yer yer kara dönüştü.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis, karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor.

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