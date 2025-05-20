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        Ardahan'da "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi

        Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının üretimi yapılan Ardahan'da, "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:16
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        Ardahan'da "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi
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        Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının üretimi yapılan Ardahan'da, "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Vekili Semih Cembekli, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte davetlilere bal şerbeti ikram edildi, ana, işçi ve erkek arının maketleri sergilendi.

        Ayrıca davetliler, arıların çalışmalarını sanal gerçeklik gözlüğüyle gözlemledi.

        Vali Cembekli, etkinlikte yaptığı konuşmada, arıcılık ve bal için Ardahan'ın önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Arıları sanal gerçeklik gözlüğüyle izlediğini anlatan Cembekli, şunları kaydetti:

        "Bu gözlüğü TEKNOFEST'e de göndermiştik. Orda da yoğun ilgi görmüştü. Gerçekten bu gözlükle kendinizi bir arı gibi hissedebiliyorsunuz. Çocuklarımızın özellikle bunu görmesini istiyorum, doğada bir arı nasıl yaşıyor, ne yapıyor, onun gözünden dünya nasıl gözüküyor? Benim için farklı bir deneyim oldu."

        Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da Ardahan'ın Kafkas arısının gen merkezi olduğunu belirterek, "Bu arımızın korunması için özellikle dışarıdan gelen arılara dikkat etmek lazım. Bu ırkın bozulmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapalım." dedi.

        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın ise etkinliğe katılanlara Kafkas arısı ile ilgili bilgiler verildiğini ifade ederek, arıcı olmak isteyenlerin etkinlik sayesinde önemli deneyim elde edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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