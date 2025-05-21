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        Ardahan'da huzurevi sakinleriyle lezzet dolu vefa buluşması

        Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleri için yöresel lezzetlerden kahvaltı sofrası kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:23
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        Ardahan'da huzurevi sakinleriyle lezzet dolu vefa buluşması
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        Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleri için yöresel lezzetlerden kahvaltı sofrası kuruldu.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir otelde "Ardahan Yöresel Kahvaltı" tanıtım programı düzenlendi.

        Ardahan Huzurevi sakinlerinin davet edildiği etkinlikte, yaşlılara yöreye özgü kaşar peyniri, tulum peyniri, bal ve kahvaltılık ürünler ikram edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı konuşmada, huzurevi sakinleriyle olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Türk Mutfağı Haftası'nda bu yılın ilk etkinliğinin yöresel kahvaltı olduğunu ifade eden Dede, "Devletin şefkatli kolları altında daha iyisini bulan huzurevi sakinlerimizle birlikte olduk, kahvaltı ettik ve tatlı bir sohbet yaptık. Yöresel ürünlerimizi kendileriyle paylaştık. Yaşlılarımız değerlerimizdir, onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya da etkinlik dolayısıyla huzurevi sakinleri adına çok mutlu olduklarını belirtti.

        Huzurevi sakini Aynur Dursun ise bugünü unutmayacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Kahvaltı sonunda Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz yemek duası yaptı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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