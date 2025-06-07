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        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:13
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        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 VD 314 ve 34 KZT 285 plakalı otomobiller, Kuzey Çevre Yolu'nun Ramazan Tabyası Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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