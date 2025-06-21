Ardahan'da son bir yılda yıldırım isabet eden 3 çoban hayatını kaybetti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son bir yıl içinde 3 çobanın yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiçek, AA muhabirine, bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu ölüm ve yaralama vakalarında artış olduğunu söyledi.

Her sene özellikle çobanların bunu yaşadığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok üzülüyoruz. Bununla ilgili çeşitli eğitim çalışmalarımız var. Özellikle yağış esnasında yapılması gereken tedbirler anlatılıyor. Şemsiye, cep telefonu ve sığınma yerleri benzeri sebeplerle yıldırım isabet ediyor. Bana verilen bilgilerde, bunlar yıldırımı çekme noktasında olumsuz tesir ediyor. Bu sene maalesef yine çobanlarımızı kaybettik."

Son bir yıl içinde 3 ölümlü olay yaşandığını belirten Çiçek, benzer durumların tekrar yaşanmaması için eğitimlerin sürdürüleceğini, vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.