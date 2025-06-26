Ardahan'da Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.

Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.

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