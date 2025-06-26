Ardahan'da Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü.
Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.
Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.
Hayatını kaybeden akrabalardan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
Taha Umut Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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