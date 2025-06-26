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        Ardahan Valisi Çiçek'ten nehirde 2 kişinin boğulmasına ilişkin açıklama:

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde 2 kişinin boğulmasına ilişkin, "Ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:53
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        Ardahan Valisi Çiçek'ten nehirde 2 kişinin boğulmasına ilişkin açıklama:
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde 2 kişinin boğulmasına ilişkin, "Ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." dedi.

        Çiçek, AA muhabirine, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay'ın (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdiğini ancak 2 kişinin boğulduğunu söyledi.

        Ölümünü belirledikleri Hafiz Akçay'ın cesedini arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiçek, "Yapılan çalışmalarda, ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, arama çalışmalarına havanın kararmasıyla oluşabilecek riskler için ara verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Arama çalışmalarına katılmak üzere ayrıca Erzurum AFAD'dan 4, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden 4 olmak üzere toplam 8 dalgıç ekibi görevlendirilmiştir. Bu ekip bizdeki AFAD, JAK ve Çıldır İlçe Jandarma personellerimizle arama çalışmalarını sürdürecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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