Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Göle-Kars kara yolunun Eskidemirkapı mevkisinde, cam yüklü 41 AA 431 plakalı tır devrildi.
Sürücünün sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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