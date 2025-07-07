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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:06
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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Göle-Kars kara yolunun Eskidemirkapı mevkisinde, cam yüklü 41 AA 431 plakalı tır devrildi.

        Sürücünün sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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