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        Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu'ndan tercih yapacak öğrenciler için mesaj

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversite tercihi yapacak öğrencileri kente davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:01
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        Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu'ndan tercih yapacak öğrenciler için mesaj
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        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversite tercihi yapacak öğrencileri kente davet etti.

        Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin her yerinde yaşayan öğrencileri Ardahan'a beklediklerini belirtti.

        Bu süreçte Ardahanlı ve Ardahan'daki basının desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli akademik kadromuz, sosyal olanaklarımız ve güvenli yaşam ortamımız ile her geçen gün daha da güçlenen Ardahan Üniversitesi’nin tanıtımına katkı sunmaya davet etmekteyiz. Tercih döneminde sizlerin göstereceği gönüllü katkı, bu kurumsal yürüyüşe güç katacaktır."

        Ardahan Üniversitesi ailesi olarak büyümeye ve güçlenmeye devam ettiklerini belirten Emiroğlu, "Büyümenin hızlanmasında sizlerin de katkısı gücümüze güç katacaktır. Gençlerin ve ailelerinin Ardahan Üniversitesi’ni tercihleri arasına almalarında sizlerin desteğini arzu etmekteyiz. Gelin, birlikte daha çok öğrenciye ulaşalım. Unutmayalım, her birimizin söyleyeceği bir cümle, bir gencin geleceğini şekillendirebilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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