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        Ardahan'da kayıp kadının cesedinin bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:38
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        Ardahan'da kayıp kadının cesedinin bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de 6 yıldır aranan Yeliz Y'nin cesedinin bulunmasına ilişkin dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Yeliz Y'nin eski eşi E.Y. ve 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Ardahan Adliyesine getirildi.

        Adliye önünde polis güvenlik önlemi aldı.

        Ardahan'da 2011'de E.Y. ile evlenip Çıldır ilçesinin Övündü köyüne yerleşen 2 çocuk sahibi Yeliz Y, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet iddiasıyla eşinden boşanmıştı.

        Çocuklarını görmek için 7 Aralık 2019'da gittiği köyü ziyaretinin ardından bir daha haber alınamayan Yeliz Y'nin kaybının ardından polisin detaylı çalışmaları sonucunda E.Y'nin eski eşini tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve silahı nehre attığı belirlenmişti.

        Dün başlatılan kazı çalışmalarında, toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşılmış; Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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