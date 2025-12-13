Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        Giriş: 13.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:21
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

        Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisi de tır geçişine kapatıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle ekipler sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

