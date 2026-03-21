Ardahan'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da kar yağışı ve sis bazı yollarda ulaşımı aksattı.



Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve sis, özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşattı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta Ardahan-Şavşat kara yolu olmak üzere birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Sis nedeniyle kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde görüş mesafesi düştü.​​





Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Bazı noktalarda yoğun kar kütleleri dikkati çekti.

