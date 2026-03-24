Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 24.03.2026 - 11:43
Söğütlükaya köyü sınırlarında 59 yaşındaki Emirhan Dedeoğlu'nun kullandığı traktör devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Dedeoğlu yaşamını yitirdi.
Olay yeri incelemesi sonrası Dedeoğlu'nun cenazesi Posof Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
