Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

19 Ekim Muhtarlar günü Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan programla kutlandı. Çıldır Kaymakamlığının önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan törene Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, İl Genel Meclis üyeleri Baha Yunusoğlu, Gürbüz Arpaçay, Köy ve Mahalle muhtarları katıldı.

Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar günü Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan programla kutlandı. Çıldır Kaymakamlığının önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan törene Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, İl Genel Meclis üyeleri Baha Yunusoğlu, Gürbüz Arpaçay, Köy ve Mahalle muhtarları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma muhtarlar derneği başkanı Arif Uzunkaya tarafından yapıldı.
Uzunkaya konuşmasında, "19 Ekim 2015 tarihi ve 29507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi deruhte etmektesiniz. Yürüttüğümüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Devletin halka en sıcak temas noktası devletin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Halkın yönetime katılımının en önemli aracı çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmeti sunumlarında hız etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren siz değerli muhtarlarımız özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşısınız. Bu düşüncelere Muhtarlar gününü kutlar hepinize sağlık sıhhat ve afiyet diliyor vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum. Ayrıca Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçiklerimize başarılar diler diliyorum" dedi.

ARDAHAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı
TÜRKAV'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER TÜRKAV'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kafkaslardan Anadolu’ya Şiir Rüzgârları bu yıl da esmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kafkaslardan Anadolu’ya Şiir Rüzgârları bu yıl da ...
Ardahan'da 2019 Yılı 4. Dönem Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da 2019 Yılı 4. Dönem Koordinasyon Kurulu ...
Köy çocuklarının kamera ile tanışma anı
YEREL HABERLER Köy çocuklarının kamera ile tanışma anı
Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip çekti
YEREL HABERLER Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip ...
Jandarma ekipleri hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
Posof’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı
YEREL HABERLER Posof’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı
Halk anlattı, Başkan not aldı
YEREL HABERLER Halk anlattı, Başkan not aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X