Göle’de dolu yağışı

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Ardahan’da sağanak yağmurun ardından öğle saatlerinde dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Göle ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar Haziran ayında yağan dolu karşısında büyük bir şok yaşadılar. Vatandaşlar, dolu yağışının ekili arazilerde hasara yol açtığını belirttiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.