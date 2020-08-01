Posof’ta sosyal vefa destek devam ediyor

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Ardahan Posof İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen sosyal vefa destek gurubu çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal vefa destek gurubunda görevli imamlar da talep edilen ihtiyaçları temin ederek arabalarına yükledikten sonra ihtiyacı olanlara ulaştırmak için köylere gidiyor. Tatil ve mesai saati olmayan görevliler her zaman çalışmalarına devam ediyorlar.

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