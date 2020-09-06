Posof’ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Ardahan’da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.
Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden 58 yaşında ki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gülaçar’ın cenazesi köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.