Karla birlikte karla mücadele ekiplerine ikramiye yağdı

Ardahan’da akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar yağışının ardından Karla Mücadele Ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı, iş makineleri de buzlanma tehlikesine karşı yollara kumlu tuz döktü.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Biz kardan korkmuyoruz. Kar Allah’ın bize vermiş olduğu bir nimettir. Şehrimiz karlı da güzel ama vatandaşlarımız mağdur olmasın diye dün gece ekiplerimiz kar yağışının durmasıyla birlikte kar seferberliği başlattı. Gece geç saatlerde Ardahan’ımızın Cadde, sokak ve kaldırımlarını kardan arındırdık. Özellikle dün gece kar yağışının başlamasından itibaren alın teriyle gece gündüz demeden canla başla mücadele eden arkadaşlarıma, emekçi kardeşlerime ‘ikramiye desteği’ vererek, para ile karşılığı olmayan bu samimi gayretlerini ödüllendirmek istiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz yaptığımız işlerle gönül kazanacağız” diye devam eden Başkan Demir, “Biz yaptığımız işlerle insana dokunacağız. Biz yaptığımız işlerle şehre dokunacağız. Tüm bunları yaparak da bu şehri tek bir yürek ve tek bir akılda bir araya getireceğiz” diye konuştu.

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