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Ot balyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı

İHA

Ot balyası çalan 3 zanlı gözaltına alındı

Ardahan'da ot balyası çalan üç kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.
Olay, Damal İlçesi Eskikılıç köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden M.G. isimli şahsa ait 46 adet ot balyası kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını didik inceledi. İncelemeler sonucunda olayın failleri olduğu tespit edilen 3 şüpheli Hanak İlçesi Koyunpınar köyünde yakalandı, çalınan ot balyaları ise şüphelilerin evlerinin önünde ele geçirilerek mağdura teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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