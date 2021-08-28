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Öğretmenler ve korucuların eğitim seferberliği

DHA

Öğretmenler ve korucuların eğitim seferberliği


Doğuş Poyraz DURAK/GÖLE (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyündeki 3 derslikli Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nun öğretmenleri Meryem Meydan, Elif Nur Bulut ve Burcu Kaya ile korucular, yüz yüze eğitim öncesi sınıfların zeminine parke döşeyip, boya ve badana yaptı.
Göle ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Dedeşen köyünde 30 öğrencisi bulunan Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Meryem Meydan, okulun yenilenmesi için proje hazırladı. Öğretmenler, yeni eğitim ve öğretimin yılının 6 Eylül'de başlanacağının açıklanmasının ardından harekete geçti. Öğretmen Meryem Meydan, iki birleştirilmiş sınıf ile bir ana sınıfını yüz yüze eğitime hazırlamak için meslektaşları Elif Nur Bulut ve Burcu Kaya ile çalışma başlattı. Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve ilçe Jandarma Komutanlıkları, Köprülü Belde Belediye Başkanı, Dedeşen köyü dernek başkanları ile Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği ve köyün öğrencileri destek verdi. Okuldaki sınıfların zeminine parke döşendi, boya ve badanası yapıldı. Sobalar kaldırılarak yerlerine kalorifer tesisatı döşendi ve öğrenciler için oyun parkı kuruldu.
'KORUCU ARKADAŞLARIN DESTEĞİ İLE GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPTIK'
Yaklaşık 1,5 yıl önce atandığı okulda iki öğretmen arkadaşı ile birlikte birçok eksiği belirlediklerini belirten Meydan, şunları söyledi:
"Öğretmen arkadaşlarla planlar yaptık, ancak pandemi nedeniyle bir çalışma yapamadık. Yüz yüze eğitimin başlayacağını öğrenince planlarımızı hayata geçirdik. İlk olarak bahçe düzenlemesi yaparak kilit parke taşı döşedik. Çocuklar için kurulan park alanını yeniledik. Daha sonra binanın iç-dış boyasını ve çatının onarımını yaptık. Sınıfların içine laminat parke döşedik, ana sınıfı için saten minder sipariş ettik. En önemlisi kış aylarının ağır geçtiği ilimizde sınıflar, küçük sobalarla ısıtılıyordu. Sobaları kaldırdık ve kalorifer sistemi kurduk. Öğrenci ve öğretmenlerin masa ve dolaplarının yenilerini sipariş ettik. Akıllı tahta eksiği için Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli talepleri ilettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve korucu arkadaşların da desteğiyle güzel bir çalışma yaptık."
Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Taçyıldız, okul tadilatında öğretmenlere gereken yardımı yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK
2021-08-28 12:19:10

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