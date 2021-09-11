Kaplıcanın turizme kazandırılmasını istediler

Ardahan’ın Posof ilçesinde bulunan kaplıcaların turizme kazandırılması isteniyor.

Posof Süngülü köyü arazisinde bulunan Adaçayı kenarındaki kaplıcanın bir çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan gölet, çevredeki vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Bölgede yapılacak bir yatırımla kaplıcanın hem sağlık hem de turizme kazandırılacağını belirten vatandaşlar suyun incelenmesini istediler.

Romatizma ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen su vatandaşlar tarafından bidonlara doldurularak evlerine götürülüp evlerinde kullanılıyor.

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