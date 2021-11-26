Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 adet gümüş sikke, 2 yüzük, 4 adet obje ve 45 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, GöleArdahan karayolunda durdurulan ve Şırnak'tan geldiği tespit edilen araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet gümüş sikke, 2 adet yüzük, 4 adet obje, 45 adet sikke olmak üzere toplam 53 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.