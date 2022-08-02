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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da Muharrem ayı vesilesiyle iftar programı düzenlendi

İHA

Ardahan’da Muharrem ayı vesilesiyle iftar programı düzenlendi

Ardahan Valiliği tarafından Muharrem ayı vesilesiyle iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Hüseyin Öner, "Kerbela'dan almamız gereken dersleri tam olarak alamazsak maalesef yeni Kerbela'lar yaşanıyor. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i ve 72 evladını, ehlibeyti şehit edenler, o zihniyet hala yaşıyor maalesef" dedi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Muharrem ayı dolayısıyla Damal ilçesi Cemevi'nde iftar verdi. İftar programına Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra, Damal Kaymakamı Burak Keser, Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Müftüsü Hayri Erenay, ilçe müftüleri, Cem Vakfı üyeleri, dedeler, Damal ilçesinin ileri gelenleri ve Damallı vatandaşlar katıldı.
Programda okunan Kur’anı Kerim ve edilen duaların ardından lokma dağıtılıp oruçlar açıldı. Buradaki konuşmasında Damallı vatandaşlara “Sevgili canlar” diye hitap ederek, birlik, beraberlik ve sevginin önemine vurgu yapan Vali Öner, şunları söyledi:
“Öncelikle Muharrem ayının, Muharrem oruçlarının ve Aşure Günü’nün İslam alemi ve tüm insanlık için birlik ve beraberliğe, barışa, huzura, refaha ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kerbela’da çeşitli işkencelere maruz bırakılarak şehit edilen Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte şehit edilen tüm ehlibeyit mensuplarını rahmetle ve hürmetle anıyorum. İslam aleminin ortak acısı olan Kerbela bizlere büyük bir ders vermenin yanında, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmanın önemini de bir kez daha hatırlatmaktadır. Sevgili canlar, sevgili yarenler; coğrafyamız, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin barış, kardeşlik ve sevgi tohumlarıyla yoğrulmuş bir coğrafyadır. Hacı Bektaş Veli, 'İncinsen de, incitme' diyor. Yunus Emre, ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ diyor. Bu anlamlı sözleri kendimize örnek aldığımız zaman başka hiçbir söze ihtiyaç yoktur. Çünkü bizi biz yapan gerçek anlamdaki değerlerimiz bu özlü sözlerde açıkça ortaya konulmuştur. Bizim varlığımızın en temeli sevgi ve hoşgörüdür. Şunu açıkça söyleyebilirim ki sevgisiz hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değildir. Onun için bizim sevgi ve kardeşlik tohumlarını her zaman için canlı tutmaya ve yeniden yeşertmeye ihtiyacımız vardır. Ortak değerler etrafında bir araya geldikçe, ben inanıyorum ki; kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz bu ülkeye, bu millete, bu coğrafyaya çok daha fazla değer katacaktır. Ben, bu duygularla mübarek Muharrem ayının hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. İftar yemeğimize teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tutulan oruçları Allah kabul etsin.”

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