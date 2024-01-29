Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ardahan İlçeleri: Ardahan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Ardahan ilçeleri: Ardahan ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Ülkemizin en küçük il merkezi olan Ardahan şehri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Ülkemizin 75. ili olan Ardahan, 27 Mayıs 1992 yılında çıkarılan yasa neticesinde Kars ilinden ayrılmıştır. Köklü bir tarihe sahip olan şehir adını Arda Türklerinden almıştır. Ardahan ilçeleri: Ardahan ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan İlçeleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehir; kuzeyinde Acaristan Özerk Cumhuriyeti, Kuzeydoğusunda Gürcistan ve kısmen de Ermenistan, güneydoğu ve güneyinde Kars, güneybatısında Erzurum ve batıda da Artvin illeri ile çevrilidir. Dört tarafı dağlarla çevrili olan Ardahan, zengin bir coğrafi yapıya sahiptir. Ardahan ilçeleri nelerdir? Ardahan’ın ilçeleri tam listesi nedir? Ardahan merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Ardahan ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        Ardahan İlçeleri

        REKLAM

        Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan, yüksek ve engebelidir. 3.000 metreyi aşan dağlara sahip olan şehir, yüksek rakımın etkisiyle kış mevsimini uzun ve sert geçirir. Şehrin ortasından geçen Kula Nehri ve Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü kış aylarında donmaktadır. Kaz etiyle meşhur olan ilimiz yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihi oldukça eskilere dayanan Ardahan’ın kalesinde yapılan kazılarda farklı medeniyetlere ait kalıntılar elde edilmiştir. Bu kalıntılar, yerleşimin ilk Tunç çağından itibaren görülmeye başlandığını ve çeşitli medeniyetlerin yörede hüküm sürdüğünü göstermektedir. Ardahan ilimize bağlı toplam 6 ilçe bulunmaktadır. İşte, Ardahan ilimizin ilçeleri:

        • Ardahan (il merkezi)
        • Çıldır
        • Damal
        • Göle
        • Hanak

        Ardahan'ın İlçeleri

        MS 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını alan şehrin ekonomisi, çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi ve turizm sektörü ise büyük bir gelişme göstermemiştir. Zengin bitki örtüsü hayvancılığa katkı sağlamaktadır. En çok koyun ve sığır yetiştirilmektedir. Toprakları oldukça bereketli olmasına karşılık kimi zaman iklim koşulları tarım üretimini zorlaştırmaktadır. Ardahan yöresinde karasal iklim hâkimdir. Akarsu boylarında buğday, arpa ve çavdar yetiştirilir. Hayvancılığa bağlı olarak süt toplama merkezleri ve mandıralar bulunmaktadır.

        REKLAM

        Ardahan ili doğal ve tarihi güzellikleriyle adından söz ettiren bir ilimizdir. 10 bin yıllık tarihiyle önemli eserlere ev sahipliği yapan Akçakale Adası, Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Şeytan Kalesi, Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan Ardahan Kalesi, şehrin gezilebilecek önemli yapılarıdır.

        Büyüleyici doğasıyla göz kamaştıran Ardahan’ın doğal güzellikleri de görülmeye değerdir. Ardahan’ın merkezine yaklaşık 45 km mesafede bulunan Çıldır Gölü, Ardahan’dan geçerek Azerbaycan’a ulaşan Kura Nehri, Doğu Karadeniz Bölgesi sınırında bulunan Bülbülan Yaylası, Ardahan’a 15 km mesafede olan Yalnızçam Yaylası, Ardahan ile Gürcistan sınırı arasında bulunan Aktaş Gölü, şehrin önemli doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.

        Ardahan ilimize bağlı toplam 6 ilçe yer almaktadır. İşte, Ardahan’ın ilçeleri: Ardahan (il merkezi), Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof.

        Ardahan Merkez İlçeleri

        Ardahan ilimizin güncel nüfusu 92.481 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %44,46'sı şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 4.934 km²'dir. İlde km²'ye 19 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Ardahan Merkez ilçesidir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Damal ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Ardahan Merkez olarak geçmektedir.

        Ardahan İlçeler Haritası

        İlçelerin görünümü ve büyüklükleri hakkında bize en net bilgiyi haritalar vermektedir. Haritalar aracılığıyla şehrin ilçelerinin konumuna, yüz ölçümlerine ve büyüklüklerine ulaşım sağlayabiliriz. Ardahan ilçelerinin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'