İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak nitelenen Ramazan ayının son günleri yaklaşılırken bayram hazırlıkları da başlamış durumda. Söz konusu duruma ilişkin Arefe günü ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. İşte, Arefe günü ne zaman, resmi tatil mi ve bankalar çalışıyor mu gibi soruların yanıtları...