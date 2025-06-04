Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran Perşembe Arefe İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelinde bayram hazırlıkları sürerken, arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde genellikle İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Peki, "Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran Perşembe Arefe İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?" İşte 5 Haziran Perşembe arefe günü toplu taşıma kaç gün ücretsiz olacak sorusunun yanıtı...
Bayramın gelişiyle birlikte, arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklama, "Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran Perşembe Arefe İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte arefe günü İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüslerin durumu...
AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.