Arendal - Vidar rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Arendal, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Vidar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Arendal 30 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Vidar 18 puanda ve 13. sırada. Arendal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vidar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Arendal kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vidar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Arendal önceki hafta Odd Grenland B mücadelesinde 4-1 yenildi.

Vidar ise Floya karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Arendal, 17 gol attı ve 11 gol yedi.

Vidar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vidar, 8 gol atarken 22 gol yedi.

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