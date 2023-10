Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü! Adana'da, 65 yaşındaki Ayşe C., kocası 70 yaşındaki İbrahim C., tarafından baltayla katledildi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen İbrahim C.'nin, 10 gün önce de evini ateşe verdiği belirtildi. Zanlı, 7 Mayıs 2020'de, evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı için polisin operasyonuyla yakalanmış, bu sırada komşuların yardımıyla evden çıkmayı başaran eşi Ayşe C. de gazetecilere konuşmuştu. Ayşe C., bu olaydan 3.5 yıl sonra eşi tarafından öldürüldü

