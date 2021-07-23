Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, selden etkilenen Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallerindeki iş yerleri ve evleri dolaşarak tutanaklarla hasar tespiti yaptı. Selin cadde ve sokaklara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için de Artvin İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Arhavi Belediyesi, Erzurum ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara devam etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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