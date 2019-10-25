Japonya'da seçim bölgesi olan başkent Tokyo'da vatandaşlara arı sütü, havyar ve yengeç gibi pahalı hediyeler dağıtmakla suçlanan Ticaret Bakanı Isshu Sugawara görevinden istifa etti.

Sugawara'nın dağıttığı hediyeler ilk olarak, haftalık Shukan Bunshun dergisi tarafından ortaya çıkarıldı. Dergi Isshu’nun yaşamını yitiren bir destekçisinin ailesine 20 bin yen (yaklaşık bin TL) ‘taziye parası’ ödemeyi teklif ettiğini öne sürdü. Haberde ‘taziye parası’nın Isshu’nun sekreteri tarafından aileye iletildiği belirtilirken, Bakan’ın ofisinden seçmenlere gönderilen hediyelerin de listesi yayımladı.

Japon yasaları, politikacıların bu tarz bağışlarda bulunmasını ve seçmenlerin evlerine pahalı hediyeler göndermesini yasaklıyor.

Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan Bakan Sugawara, gönderdiği hediyelerin, seçim kanununun ihlali anlamına gelip gelmediğini doğrulamaya çalıştığını belirtti, ancak yine de istifa kararı aldığını da duyurdu.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Gelişmenin ardından Başbakan Şinzo Abe de yaptığı açıklamada, “Onu (Sugawara'yı) göreve atadığım için sorumluluğu taşıyorum. Japon halkına en derin özürlerimi sunuyorum” diye konuştu.