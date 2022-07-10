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Haberler Sağlık Arı Sütü Nedir, Ne İşe Yarar? Adeta Şifa Olan Arı Sütünün Faydaları ve Yararları Nelerdir?
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Arı sütü nedir ve ne işe yarar? Sağlığa iyi gelen arı sütünün faydaları ile yararları!

Arı sütü son zamanlarda popülerliği artan besin maddelerinden biridir. Kraliçe arı için arı sütü bir yaşam kaynağıdır. Arı sütünün içinde potasyum, bakır, demir, biyotin ve kalsiyum da bulunur. Bunun yanı sıra insan sağlığına faydalı olan 8 temel amino asidi de arı sütü içinde bulundurur. Arı sütünün faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık ekranlarda dile getirilmektedir. Uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen arı sütü faydaları bu yüzden günümüzde de merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Arı Sütü Nedir, Ne İşe Yarar? Adeta Şifa Olan Arı Sütünün Faydaları ve Yararları Nelerdir?
Arı sütünün faydaları
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Arıların hayat döngüsü kraliçe arının etrafından şekillenmektedir. Kraliçe arının 5 ya da 6 yıl yaşaması için işçi arılar arı sütü üretimi gerçekleştirmektedir. Arı sütü insan sağlığına sayısız fayda sunmaktadır. Bir yıl içerisinde en fazla 50 kg arı sütü üretilmektedir. Bu yüzden arı sütü çok değerli bir besin maddesidir. İşte Arı sütü neye iyi gelir sorusunun merak edilen cevapları.

Arı Sütü Faydaları

Arı sütü halk arasında beyaz altın olarak da adlandırılır. Bunun nedeni hem çok değerli olması hem de arı sütünün renginin beyaz olmasıdır. Anne sütüne benzeyen bu besinin kıvamı ise oldukça yoğundur. Formu jel şeklinde olan arı sütü dünyanın bazı bölgelerinde ise kraliyet jeli olarak tanımlanır. İçeriğinde biyotin, piridoksin, tiamin, folik asit, inositol, protein, pantotenik asit gibi maddelerin yanı sıra bolca vitamin ve mineral de yer alır. Arı sütü aynı zamanda insan sağlığının olmazsa olmazları olan potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve bakırı da bulundurur. İçeriği ile doğanın en büyük mucizelerinden biri olan ve yılda en fazla 50 kilogram üretilen arı sütü yararları şunlardır:

  • Arı sütünün içeriğinde aktif bileşikler vardır. Bunlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayan anti – bakteriyel, anti- viral, anti- inflamatuardır.
  • Arı sütü kan şekerini düşürür.
  • Arı sütü iştah açıcı bir ek besin olarak tüketilir.
  • Probolis ile birlikte tüketilebilir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar.
  • Çocukların algılarının kuvvetlenmesini sağlar. Daha kolay ve hızlı öğrenmelerine yardımcı olur.
  • Mide hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.
  • Enerji verici özelliğe sahiptir. Gün içinde daha dinç olmanıza yardımcı olur.
  • Kolesterolü düşürür
  • Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Çocukların gelişim dönemlerinde fayda sağlar.
  • Tansiyon düşürür.
  • Sinirlerin gevşemesinde olumlu etkisi vardır.
  • Beslenmeyi destekler.
  • Kanserli hücrelerin artmasını engeller.

Arı Sütünün Cilde Faydaları

  • Arı sütünün cilde faydaları da saymakla bitmez. Özellikle cildin daha genç kalmasını sağlayan kolajen maddesini içerdiği için kadınlar tarafından da sıklıkla tercih edilir. Arı sütü düzenli kullanımda kolajen üretimini arttırır.
  • Hücreleri yeniler. Bu yüzden saç dökülmesini engelleyici özelliğe sahiptir.
  • Hormanal denge bozukluklarını düzenler. Böylelikle sivilcelerin oluşumunu engeller, azalmasını sağlar. UVB ışınlarına karşı cilde koruma sağlar.

Arı Sütü Faydalı Mı?

Arı sütü faydalı mı sorusu kişiler tarafından en çok merak edilen konuların başında yer alır. Bu yüzden kişiler uzman doktorların önerileri ile arı sütünü kullanmayı tercih eder. Arı sütünün faydaları Osman Müftüoğlu tarafından da önemle aktarılır. Müftüoğlu, apiterapi olarak adlandırdığı arı sütünün sağlığı korumak için önemli bir besin maddesi olduğunu ifade eder. Müftüoğlu aynı zamanda kanserle mücadele sırasında da önümüzdeki yıllarda arı sütünün daha fazla tercih edileceğini dile getirir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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