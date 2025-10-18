Habertürk
        Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda - Magazin haberleri

        Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda

        Perşembe günü hayatını kaybeden oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

        Giriş: 18.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:27
        Ünlü oyuncuya veda günü
        Pek çok dizi ve filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de vefat etmişti. 'Bizimkiler' dizisinin müziklerinde de imzası bulunan sanatçı, 90 yaşında hayata etmişti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Arif Erkin Güzelbeyoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

        Törene, Mahsun Kırmızıgül ve Eren Hacısalihoğlu gibi isimler de katıldı.

        Sanatçının cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

        ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAKKINDA

        Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başladı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu.

        Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı. "Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat", "Bir Milyara Çocuk" ve "Bizimkiler" gibi pek çok görsel yapımın müziklerine de emek verdi.

        "Umut" filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı. "İkinci Bahar" dizisindeki 'Zülfikar Suruç' rolüyle de akıllarda yer edindi. 2004-2007 yılları arasında yayımlanan "Yabancı Damat" dizisinde 'Memik Dede' karakterini canlandırdı.

        'Canım Ailem' dizisinde 'Cabbar Ağa' rolünü, 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide 'Piri Mehmet Paşa'yı canlandırdı. 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne lâyık görüldü. Müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Onur Ödülü ile ödüllendirildi.

        #Arif Erkin Güzelbeyoğlu
