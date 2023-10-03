Arif isminin anlamı nedir? İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Arif adının anlamını biliyor musunuz? Arif ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Arif isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARİF ADININ ANLAMI NEDİR?

Arif ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Arif adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Arif isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ARİF İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Arif ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok anlayışlı, hakkıyla bilen, gördüğünü uzun düşünmeye gerek kalmadan hemen kavrayacak yetenekte olan (kimse), irfan sâhibi, ehlidil.

Allah’ın sırları kendisine açılmış olan seçkin kul, herkesin göremediği mânevî gerçekleri gören, anlayan kimse.

Çok meşhur, tanınmış, şöhretli (kimse).

İrfan sâhibi olan (kimse), bilici.

Mahalle mektebi hocası veya kalfası.

ARİF ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Arif ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arif adını koymak caizdir.

ARİF İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Arif ismini kullanan 85.790 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Arif ismini kullanan 13.112 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Arif ismini kullanan 6.551 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Arif ismini kullanan 4.521 kişi bulunmaktadır.

ARİF İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Arif adındakilerin insanlarla ve özellikle de arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severler. Misafirlerini ve dostlarını kendi evinde ve sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Çok iyi bir ev sahibidirler. Kendilerini düşünmek yerine sürekli olarak kendilerini başkalarına adarlar ve bazen bu durum onları üzebilir. Çevresindeki İnsanların dertlerine, sorunlarına ve acılarına ortak olmayı onlara destek olmayı çok önemserler. Ancak bazı durumlarda diğer insanlara yardım ederken arada kalabilirler ve olayların içine istemedikleri halde çekilebilirler.

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