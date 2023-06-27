Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, kargoların çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Önceki dini bayramlarda resmi tatil olması nedeniyle birçok kargo şirketi hizmet vermedi. Peki, "Arife günü kargolar açık mı, kapalı mı? 27-28 Haziran bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...