Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN BULACAĞIM!"

Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Haşmet, Halide'yi bulamadığı için Ali Rıza'ya sert tepki gösteriyor. Ali Rıza ise Halide'yi bulmak için her şeyi yapabileceğini ifade ederken, "Onlara istediklerini vereceğim." sözleri dikkat çekiyor. Ali Rıza'nın aklındaki plan ise büyük merak uyandırıyor.

Ali Rıza, Balaban'ı arayarak Halide'nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide'yi kendisinin kaçırmadığını söyler. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban'ın olduğunu düşünür ve Burak'a, Balaban'ı kendisine getirmesini emreder.

Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban'dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur. İhtiyar, Balaban'ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek.