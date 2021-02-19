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Arıza 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 22. son bölüm tek parça full izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Arıza, 23. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürpriz damga vuracak! İşte şimdiden merakla beklenen Arıza 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Arıza 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 22. son bölüm tek parça full izle

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN BULACAĞIM!"

Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Haşmet, Halide'yi bulamadığı için Ali Rıza'ya sert tepki gösteriyor. Ali Rıza ise Halide'yi bulmak için her şeyi yapabileceğini ifade ederken, "Onlara istediklerini vereceğim." sözleri dikkat çekiyor. Ali Rıza'nın aklındaki plan ise büyük merak uyandırıyor.



ARIZA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Balaban'ı arayarak Halide'nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide'yi kendisinin kaçırmadığını söyler. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban'ın olduğunu düşünür ve Burak'a, Balaban'ı kendisine getirmesini emreder.

Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban'dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur. İhtiyar, Balaban'ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

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