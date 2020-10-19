Arıza dizisinin 6. son bölümünde; Halide’nin söylediklerinden sonra ailede herkes Ali Rıza’dan bir cevap bekler. Gerçekleri söyleyemeyen Ali Rıza, her şeyi Nihan’ın intikamı için yaptığını söyler.

ARIZA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

ARIZA 6. BÖLÜM İZLE

Rukiye bunun üzerine Ali Rıza’ya, eski Ali Rıza olmadan bu eve bir daha gelmemesini söyler. Halide ise, geçmişteki sırları aydınlatacak kilit bir kişinin Behçet adında bir adamın izini sürmeye başlar.

Konsorsiyum bir araya geldiğinde Galip’in Ali Rıza’ya ne ceza vereceği düşünülürken, Burak’ın yaptıkları gün yüzüne çıkar. Bunun üzerine Galip, iki genci birlikte çalışmaları karşılığında affeder. İkilinin yeni görevi bir an evvel Salman’ın sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Haşmet ve Ali Rıza’yı, Burak’ın tasarladığı bir sürpriz beklemektedir.