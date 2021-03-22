Taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile Doktor Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) aşk hikayesini ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Arıza dizisi final iddialarıyla gündeme geldi. Yönetmeliğini Recai Karagöz’ün yaptığı Arıza final mi yapıyor? Arıza bitiyor mu, neden bitiyor?

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Geçtiğimiz akşam 27. bölümüyle ekrana gelen Arıza dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Bu sezonun iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başlayan Arıza dizisinin reyting yarışına yenik düştüğü ve final yapacağı söylenir. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Arıza disinin final kararına dair dizi ekibinden ve yapımdan resmi bir açıklama henüz gelmedi.