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HaberlerTelevizyonArıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım! Ali Rıza babasına ulaşıyor!
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Ali Rıza babasına ulaşıyor!

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 28. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza'nın babasıyla kavuştuğu tanıtımda Mehmet Emin'in eve gelişi Rukiye Hanım'ı şoke ediyor. Murat'ı ele geçiren Haşmet Ağa, Burak Ersoylu için de harekete geçeceğini ifade ederken, patlayan silah sesi "Haşmet Ağa, Murat'ı vurdu mu?" sorusunu akıllara getiriyor. Öfkeden deliye dönen Burak Ersoylu ise herkese saldıracağını söylerken gerilim giderek artıyor

Arıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım! Ali Rıza babasına ulaşıyor!
Ali Rıza babasına ulaşıyor!
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HABERTURK.COM

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar.

İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 28. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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