Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayında! Arıza fragman izle

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanında; Burak ve Murat, Ali Rıza'ya haber sızdıran kişiyi öğrenmek isterken, Füsun'un tedirgin hali dikkat çekiyor. Ali Rıza, Haşmet Ağa ve Aslan'ın, Burak ve Mithat ile karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, savaş bayrakları çekiliyor.

ARIZA 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



ARIZA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat’tan Burak’ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza’nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar. Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!