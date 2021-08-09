Arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe gişeleri yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil Yüksel Baydar (60), yönetimindeki 34 BB 057 otomobil arıza yapınca, güvenlik şeridinde durdu. Bu sırada arkadan gelen İsa Çiftçi (22) yönetimindeki 35 AKB 629 plakalı otomobil, Baydar'ın aracına çarptı.

Kazada, sürücü Baydar'ın yanındaki eşi Gülay Baydar (59) yaşamını yitirdi. Yaralanan Halil Yüksel Baydar ile diğer aracın sürücüsü İsa Çiftçi ve yanındaki İpek Çiftçi, Halil Efe Çiftçi, Buran Çiftçi, Muazzez Duyarlı ve Elmas Duyarlı çağırılan ambulanslarla Savaştepe ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muazzez Duyarlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.