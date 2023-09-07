Arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

Motoru arızalanan uçaktan Trabzon Havalimanı'na acil iniş Trabzon-Cidde seferi için havalanan uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın tahliyesi sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.

TAHLİYE SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi. AA'nın haberine göre; yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.