Arjantin, 9.5 puan faiz artırdı 0:00 / 0:00

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Arjantin Merkez Bankası (BCRA), yükselen enflasyon sonrası yılın 8. faiz artışına giderek gösterge faiz olan Leliq oranını yüzde 60 seviyesinden yüzde 69.5'a çıkardı. Banka, 2 hafta önce 800 baz puan faiz artırmıştı.

Faiz kararı sonrasında açıklanan tüketici enflasyonu ise son 20 yılın zirvesine tırmanarak yüzde 71'e geldi. Ülkede yıl sonu faiz beklentisi yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.

IMF ile 45 milyar dolarlık bir anlaşması bulunan Arjantin'in taahhütlerinden biri pozitif reel faiz vermekti.

BCRA, bireyler için yeni tabanı 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için yüzde 69,50 olarak belirledi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 61,00 olarak uygulanacak.

BCRA, devam eden para politikası normalleştirme süreci çerçevesinde politika faiz oranını ayarlamaya devam edeceğini ve genel fiyat seviyesinin ve döviz piyasasının dinamiklerinin geçmişteki ve gelecekteki gelişimine özel önem vereceğini belirtti.

Haber Görseli: Reuters