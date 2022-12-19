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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

Arjantin, Diego Maradona'dan sonra Lionel Messi önderliğinde 36 yıl sonra Dünya Kupası'na uzanırken başkent Buenos Aires'te de yer yerinden oynadı! Arjantin'in ilk golü ve penaltılardaki son golleri anındaki sokak görüntüleri sosyal medyaya düşerken mücadelenin ardından binlerce kişi soluğu şehir merkezinde alarak coşkuyla kutladı

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  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması ülkenin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlandı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Dünya Kupası sevincini yaşayan Adalberto, bu mutluluğu "eşsiz", şampiyonayı da "tarihi" şeklinde niteleyerek, "Tıpkı 1978 ve 1986 gibi ama bu Dünya Kupası en iyisi. Milli Takım bu başarıyı hak etti, kimse bizi yenemedi. 5-6 milyon kişi şehir merkezine gidiyor." dedi.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Hislerini "inanılmaz" diyerek aktaran Fernando, "Messi için çok mutluyum. Biz doğuştan futbol meraklısıyız. Kendimden bile daha çok Messi için mutluyum, benzersiz bir durum. İlk 90 dakikada kazanmamız gerekiyordu, Fransa'dan çok daha iyi oynadık, bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorduk ama biz bunun için doğmuşuz." ifadelerini kullandı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Mario, "Çok mutluyum, şimdi biraz daha sakinim ama içim içime sığmıyor. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse 'Messi' derdim. Arjantin Milli Takımı, 90'larda hak etmişti Dünya Kupası kazanmayı ama biz acı çekmeye alışkınız." diye konuştu.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Final maçını izleyenler arasında bulunan Almanyalı İngrid, "Çok müthişti, parkta tüm maçı izledik. Maçın başlamasından 2 saat önce geldik, bu coşku şahaneydi. Gezi amacıyla geldik ama elbette final maçını burada izleme fırsatını kullanmak istedik." dedi.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Dünya Kupası'nı tedirgin bir şekilde takip ettiğini söyleyen Fernando da "Çok mutluyum. Messi, Dünya Kupası kazanmadan futbolu bırakamazdı, o bunu hak ediyordu, tüm dünya onun kazanmasını istedi." yorumunu yaptı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Buenos Aires sokaklarını dolduran Arjantinlilerin Dünya Kupası kutlamalarının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    MİLLİ TAKIM KORTEJE KUPAYLA KATILDI

    2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, kortejle futbolseverleri selamladı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Lusail Stadı'nda oynanan ve normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren final mücadelesinde Fransa'ya penaltılarla üstünlük kuran Arjantin Milli Takımı, sevincini stat dışında toplanan binlerce sporseverle de paylaştı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Kupa töreni sonrasında aileleri ve tribünleri dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya kutlayan Arjantinli futbolcular, üstü açık bir otobüsle Lusail Caddesi'nden geçerek maça giremeyen futbolseverleri selamladı. Kortej sırasında hava fişek gösterileri caddeyi festival havasına soktu.

     
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, tarihin en heyecanlı finallerinden birinin ardından kupayı kazanan Arjantin, üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    SCALONI HASRETE SON VERDİ

    Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, uzun yıllar sonra Kupa Amerika ve Dünya Kupası zaferlerine taşıdı.

     
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Scaloni, 2006 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı olduğu Lionel Messi'yi, 2016 Kupa Amerika sonrası milli takımı bırakma kararından döndüren isimlerden biriydi.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Messi, Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı ile 2021'de kariyerinin ilk Kupa Amerika, 2022'de ise kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    MESSI MİLLİ TAKIMI BIRAKMADI

    2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

    İşte Buenos Aires'ten kutlama görüntüleri...
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!
  • Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanınca Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

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