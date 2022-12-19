Buenos Aires'te yer yerinden oynadı!

Hislerini "inanılmaz" diyerek aktaran Fernando, "Messi için çok mutluyum. Biz doğuştan futbol meraklısıyız. Kendimden bile daha çok Messi için mutluyum, benzersiz bir durum. İlk 90 dakikada kazanmamız gerekiyordu, Fransa'dan çok daha iyi oynadık, bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorduk ama biz bunun için doğmuşuz." ifadelerini kullandı.