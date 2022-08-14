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Haberler Gündem 3. Sayfa Arka arkaya evi kurşunlanan kadından yardım çığlığı!
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Samsun'da 6 günde iki kez evi kurşunlanan kadının yardım çığlığı!

Samsun'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı meydana geldi. Olayda bankadan satın aldığı evi, 6 gün içinde 2 kez kurşun yağmuruna tutulan bir kadın, yetkililerden yardım istedi

Arka arkaya evi kurşunlanan kadından yardım çığlığı!
Arka arkaya evi kurşunlanan kadından yardım çığlığı!
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İHA

Samsun’da bankadan satın aldığı eve 6 gün içinde 2 kez silahlı saldırı düzenlenen bir kadın, "İlla ölmemiz mi gerekiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir çocuk annesi S.G. (46), bir banka tarafından satışa sunulan, içinde ev de bulunan 35 dönümlük fındık bahçesini ihaleye girerek 650 bin liraya satın aldı.

EVE ÖNCE HIRSIZ GİRDİ

S.G.’nin evi satın almasından sonra birkaç kez eve hırsız girdi. Bunun üzerine S.G., evine güvenlik kamerası taktırdı. Söz konusu eve 6 gün önce gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

S.G., jandarmaya ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak S.G.'nin evi dün gece de kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Evin kapısına ve pencerelerine mermiler isabet ederken, olayda saldırganlar güvenlik kameralarını da silahla ateş ederek bozdu.

İKİNCİ KEZ ŞİKAYETTE BULUNDU

6 gün içinde evi iki kez kurşun yağmuruna tutulan S.G., yine jandarmaya şikayette bulundu. S.G., "Eve daha önce hırsız girdi. Kamera taktırdık. Bu kez de 6 gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar kameralara da ateş edip kırdılar. Can güvenliğimiz yok. Saldırganların biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum. Çok sayıda kurşun kapı ve pencere camları ile evin içindeki dolabı delik deşik etti" ifadelerini kullandı.

Saldırganların bir an önce bulunmasını isteyen S.G., "İlla ölmemiz mi gerekiyor, illa buradan cenaze mi çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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