ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?



Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yerine Kanal D'de bu hafta Mekanik 2:Suikast filmi yayınlanacak.



Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; "“Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi."

