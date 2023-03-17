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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

Son olarak 18 Kasım 2022 Cuma günü ekranlara gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. 4 aydır izleyicilerinden uzak olan Arka Sokaklar'ın ne zaman ekranlara döneceği ve bu akşam olup olmadığı ile ilgili güncel bilgileri bir araya getirdik!

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  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm...

    Son olarak 638. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ile ilgili aramalar gündemden düşmüyor. Cuma günlerinin klasiği olan dizi, 4 aydır ekranlara gelmiyor. Peki, sevilen dizi Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte, 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı...
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm...

    ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

    Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yerine Kanal D'de bu hafta  Mekanik 2:Suikast filmi yayınlanacak.

    Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; "“Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi."
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm...

    ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

    Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. 
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm...

    Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

    Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 17 Mart Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm...

    17 MART 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Mekanik 2:Suikast (Yabancı Sinema)

    21:45 Melekler ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)

    00:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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