Bu yıl 15. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, kendinden 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile ilişkisi sebebiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay kimdir? Onu Bay kaç yaşında?

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay, 19 Mart 1996, İstanbul doğumludur. Televizyon ekranlarının en uzun süreli dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde oynayan Onur Bay 24 yaşındadır. 2006 yılında yayına başlayan Arka Sokaklar dizisinde henüz çocuk yaştayken oynamaya başlayan Onur Bay bugün hala dizideki rolüne devam etmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Dilara Aksüyek ile birlikte. Onur Bay'ın daha önce Çakallarla Dans filminde de rol aldığı biliniyor.