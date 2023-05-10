"Eşim başta bu sanatı yapmama sıcak bakmadı. Eserler ortaya çıkınca eşim de bana destek vermeye başladı." diyen Yarba, eserlerinin beğeni gördüğünü belirtti. Yarba, bu sanatla daha çok eser hazırlamayı hatta bu sanatın eğitimini de vermeyi istediğini ifade etti.