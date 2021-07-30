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Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşına sokakta kurşun yağdırdı
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Tartıştığı arkadaşına sokakta kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, tartıştığı arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunlardan kaçmaya çalışan adam yaralanırken, saldırgan polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda yakalandı

Arkadaşına sokakta kurşun yağdırdı
Arkadaşına sokakta kurşun yağdırdı
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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir şahıs, tartıştığı arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın arkadaşına silahla ateş etmesi, kaçış anları ve polis ekiplerinin saldırıdan kısa bir süre sonra saldırganı kovalamaya başladığı görülüyor.


Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Seda Sokak’ta yaşandı. İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlardan biri diğerine silahla saldırdı. Saldırıya maruz kalan genç adam can havliyle koşarak kaçmaya çalışsa da kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı ancak polis ekipleri şahsı kovalamaya başladı. Kaçarken de havaya ateş eden saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Saldırıda yaralanan şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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